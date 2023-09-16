Ataşehir'de Kadına Şiddet: Saldırganlar Araya Giren Vatandaşları da Tehdit Etti

Ataşehir'de iki şahıs, sokak ortasında tartıştıkları kadını darp etti. Vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavgada saldırganlar çevreye hakaretler savururken, şahıslar darp ettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de iki şahıs, sokak ortasında tartıştıkları kadını darp etti. Vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavgada saldırganlar çevreye hakaretler savururken, şahıslar darp ettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 erkek şahıs, kadını sokak ortasında darp etti. Sesleri duyarak sokağa çıkan mahalle sakinleri engel olmaya çalışsa da saldırganlar, çevreye hakaretler savurdu. Gelen tepkiler üzerine erkek şahıs, darp ettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL