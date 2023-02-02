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Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar İSTANBUL - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde itfaiye ekipleri yangına gittikleri evde bazanın içinde çarşafa sarılı halde yanmış kadın cesedi buldu.

Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde itfaiye ekipleri yangına gittikleri evde bazanın içinde çarşafa sarılı halde yanmış kadın cesedi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerine bulunan bir binadan dumanların çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edildi.

Dumanların yükseldiği daireye müdahale için giren ekipler bazanın içinde çarşafa sarılı şekilde yanmış olan ve henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yanık cesedin yanında ise balta bulunduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri savcı nezareti eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Evde kiracı olan yabancı uyruklu 2 kişi ile evin sahibi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Yaşanan olayı anlatan Hayriye Aktaş, "Duyduğum kadarıyla 2 gün önce öldürmüşler, şişmiş. Şişince halıya sarıp yakmışlar. Yabancı uyrukluymuş." dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir İstanbul İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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