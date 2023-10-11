Ataşehir'de İşyerine Silahlı Saldırı

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ENGİN POLAT'IN İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)-ATAŞEHİR'de Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Olay saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Engin Polat'a ait işyerinin önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, iş yerine defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.