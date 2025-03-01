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Ataşehir'de İki Katlı Binaya Silahlı Saldırı

Ataşehir'de İki Katlı Binaya Silahlı Saldırı
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Ataşehir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iki katlı binaya ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı ancak bina sakini duruma tepki gösterdi ve şikayetlerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Ataşehir'de iki katlı bir binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, bina sakini evine isabet eden kurşun izlerini cep telefonu kamerasına çekerek duruma tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Çamlıca Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan iki katlı binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından defalarca silahla ateş açıldı.

"Kurtulmam için benim veya çocuklarımın ölmesi mi lazım?"

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada ikamet eden bir kadın cep telefonu kamerasıyla binaya isabet eden kurşun izlerini çekerek duruma tepki gösterdi. Kadın, "Benim veya çocuklarımın ölmesi mi lazım? Ben bu insanları kaç defa şikayet ettiysem bir türlü yakalanıp içeri girmediler. Bu kaçıncı benim evime ateş etmeleri" şeklinde tepki gösterdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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