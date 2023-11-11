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Ataşehir'de Hastane Otoparkında Kadın Cesedi Bulundu

Ataşehir'deki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bir otomobilin içinde kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.