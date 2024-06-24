Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Hafif Ticari Aracın İçinde Yaşayan Vatandaş Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de yaklaşık 10 yıldır hafif ticari aracın içerisinde yaşayan ve meyve sebze satışı yaparak geçimini sağlayan bir vatandaş, aracının içerisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Ataşehir'de yaklaşık 10 yıldır hafif ticari aracın içerisinde yaşayan ve meyve sebze satışı yaparak geçimini sağlayan bir vatandaş, aracının içerisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 NPN 21 plakalı hafif ticari aracın arka kasa kısmında bir vatandaşın hareketsiz şekilde yattığını gören mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre şahsın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

10 yıldır aracın içerisinde yaşıyormuş

Yapılan incelemede, aracın içerisinde hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki İrfan Kordon olduğu öğrenildi. Kordon'un yıllar önce eşiyle ayrılık yaşadığı ve yaklaşık 10 yıldır hafif ticari aracın içerisinde yaşadığı, aracın arka kasa kısmındaki bir yatakta geceleri uyuduğu, geçimini de meyve sebze satarak sağladığı öğrenildi. Kordon'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı.

Abdulfez Beyter isimli bir vatandaş, "Dün akşam ambulanslar geldi, kontrol etti sonra gittiler. Sabah namazından sonra yine bakıyorlar bir şey yok, bir şey olmadığını görüyorlar sonra yine gidiyorlar. Yarım saat bir saat önce geliyorlar bakıyorlar ki kapı açık. Kapıyı açık görünce de öldüğünü anlıyorlar. Bu adam aşağı yukarı 10 yıl önce eşinden ayrıldı. Yıllardır da arabada yaşıyor. Halden bazen meyve sebze alıyor, getiriyor. Burada satarak günlük ihtiyacını karşılıyor. Arabada yaşıyor, orada yatıp kalkıyor. Tuvalet ihtiyacını camide gideriyor. Çevredeki mahalleli eş dost yardım ediyordu. Kimseye zararı olmayan meyve sebze satarak yaşamını geçindiren bir ağabeydi" dedi.

Bir gün önce İrfan Kordon'un sattığı meyvelerden satın alan ve borcu olan 20 TL'yi ödemek için geldiğinde Kordon'un hayatını kaybettiğini gören Mine Ayan ise, "Arabada yatıyordu. Meyve sebze satıyordu, şeftali, fasulye portakal, limon, her şeyi alıyordum bu adamdan. 20 lira borcum vardı. Dün şeftali aldım buradan" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Ataşehir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Bakmadan Geçme

2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? Adalar'da otobüs kaç TL 2024? İETT Adalar taksi, minibüs ve otobüs ne kadar? Adalarda toplu ulaşımda akbil geçiyor mu? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı evleniyor mu? 9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? 9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! LGS sonuçları açıklandı mı 2024? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? Menengiç kahvesi nedir, faydaları neler? Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında? MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Kabine Toplantısı Gündemi: Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Haziran Kabine Toplantısı gündemi nedir?
Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title