Ataşehir'de Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı

Ataşehir'de Sevim Alan isimli güzellik merkezinin önüne gelen motosikletli iki şüpheliden biri, tabanca ile iş yerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle caddeye gelen iki kişiden biri, güzellik merkezinin bulunduğu binaya doğru peş peşe ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrollerde saldırıda yaralanan olmadığını belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından polis, motosikletli şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. - İSTANBUL