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Ataşehir'de Gecekonduda Yangın Çıktı

Ataşehir'de Gecekonduda Yangın Çıktı
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Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın tüm binayı sardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Ataşehir'de bir gecekonduda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir gecekonduda çıkan yangın büyüyerek bütün binayı sardı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Evin sahibi Hayrettin Akbolat, "Evin içinde kiracı vardı. Ben depremzede olduğu için kira almıyordum. 3-4 tane ufak çocuğu vardı. Yangının neden çıktığı hakkında bir bilgim yok. Yangında can kaybı yok. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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