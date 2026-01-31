Haberler

Ataşehir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üzerine olay yerine Ataşehir başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangında fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

