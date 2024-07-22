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Ataşehir'de Eşini ve 2 Çocuğunu Bıçaklayan Şahıs Yakalandı

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Ataşehir'de bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de eşini ve 2 çocuğunu bıçaklayarak yaralayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, Fidanlık Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, N.M.K.(44) isimli kişi T.K.(39) isimli eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle evin içinde tartışmaya başladı. Çift arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kendisini kaybeden N.M.K bıçakla eşini birçok yerinden bıçakladı. Anne ve babasını ayırmak için araya giren M.A.K.(8) ve F.K.(20) yaşındaki çocuklarını da bıçakla yaralayan şahıs aracına binerek olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavisi süren T.K. ve çocuklarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. N.M.K. isimli şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, "Kasten Yaralama" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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