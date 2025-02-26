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Ataşehir'de Cinsel Taciz ve Tecavüz Şüphelisi Yakalandı

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Ataşehir'de artan cinsel saldırı olayları üzerine başlatılan operasyonla, birçok cinsel taciz ve tecavüz olayına karıştığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Ataşehir'de birçok cinsel taciz ve tecavüz olayına karıştığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçede artan cinsel saldırı olayları üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve mağdur ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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