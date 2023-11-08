Ataşehir'de, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı

Ataşehir'de bir şahıs, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre cezaevinden tahliye olan bir şahıs kendisini bekleyen mahallelilerin arasında iken silahla havaya ateş açtı. Mahalleliler ise alkışlayarak şahsı kutladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL