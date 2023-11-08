Ataşehir'de cezaevinden çıkan bir kişi için kutlama yapılırken havaya ateş eden şahıslar yakalandı

Ataşehir'de bir grup, cezaevinden çıkan bir kişi için kutlama yaparken havaya ateş etti. Emniyet ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda ateş eden ve silahı alan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

- Ataşehir'de havaya ateş açan magandalar yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan bir kişi için kutlama yapıp ve havaya ateş eden şahıslar Emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

8 Kasım tarihinde Ataşehir İlçesi, Yenisahra Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup kişinin, cazaevinden çıkan başka bir kişi için kutlama yaptıkları ve kalabalık bir grup içerisinden havaya ateş ettiği ve sonrasında ise ateş edilirken çekilen görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması üzerine İstanbul Emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından görüntüler detaylı bir şekilde incelenmiş ve bir şahsın kalabalık bir grup içerisinden havaya ateş ettiği sonrasında silahı başka bir şahsa verdiği belirlenmiştir. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ateş eden M.C. ve silahı alan babası Y.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Adli makamlara sevk edilecek

M.C. isimli şahsın yapılan sorgulamasında; "kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili yakalanan şahıslardan; Y.C. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, M.C. isimli şahıs ise genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından 9 Kasım tarihinde adli makamlara sevk edilecektir.