Ataşehir'de bir şahıs eşini ve çocuklarını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Ataşehir'de bilinmeyen bir nedenden dolayı eş arasında kavga çıktı. Kavgada N.K.K. isimli şahıs eşini ve 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, Fidanlık Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, N.K.K. isimli kişi T.K. isimli eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle evin içinde tartışmaya başladı. Çift arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kendisini kaybeden N.K.K bıçakla eşini birçok yerinden bıçakladı. Anne ve babasını ayırmak için araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarınıda bıçakla yaralayan şahıs aracına binerek olay yerinden kaçtı. Sesler üzerine dışarıya çıkan mahalleli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.K.'ı ve çocukları hastaneye kaldırdı. T.K. götürüldüğü hastanede ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.