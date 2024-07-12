Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Bir Binanın Balkonunda Çıkan Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir binanın birinci katındaki balkonda çıkan yangın nedeniyle çevre sakinleri sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Ataşehir'de bir binanın birinci katındaki balkonunda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Olay, saat 21.15 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın birinci katındaki balkondan bilinmeyen bir nedenle alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine çevre sakinleri sokağa dökülerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken olayda, can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title