Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalandı

Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs: "Böyle giyinmeni kınıyorum"

İSTANBUL - Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs, "Gözümüz kayıyor, böyle giymenizi kınıyorum" dedi. Suçüstü yakalanan şahıs karakola götürüldü.

Olay, Ataşehir'de belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli otobüs içerisinde kadın yolcuların gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden yolcular şüpheliye tepki gösterdi. Yakalanan şahsın, "Gözümüz kayıyor, böyle giymenizi kınıyorum" dedi. Polis ekipleri olay yerine çağrıldı ve şüpheli gözaltına alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.