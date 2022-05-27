Ataşehir'de avukatlık ofisinde cinsel saldırı davasında mütalaa - Haberler

Ataşehir'de yanında stajyer olarak çalışan avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın 10 yıla kadar hapsi talebiyle yargılandığı davada mütalaa verildi. Duruşma savcısı, "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Ataşehir'de 23 Ekim 2020 tarihinde yanında stajyer avukat olarak çalışan A.S.T.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukat S.K.'nın "cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mütalaa verildi. Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.K. ve müşteki A.S.T. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık tarafından bürodaki güvenlik kamerasının bozulduğunun iddia edilmesi ve aynı gün güvenlik kamera görüntülerinin ortadan kaldırıldığı kaydedilen mütalaada, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Mütalaanın ardından söz alan müşteki A.S.T," Mütalaaya karşı bir diyeceğim yoktur." dedi. Müşteki avukatları ise mütalaaya karşı, "Eylemin sarkıntılık düzeyinde olmadığı için mütalaayı kabul etmiyoruz. Beyanda bulunmak için zaman istiyoruz" şeklinde konuştular.

Mütalaanın ardından söz alan tutuksuz sanık S.K "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Gelecek celseye kadar süre talep ediyoruz" dedi.

Alınan beyan ve taleplerin ardından sanık ve avukatlara son savunmalarını hazırlamak için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa