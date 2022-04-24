ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - - Ataşehir'de apartmanın çatısı alev alev yandı mahalleli sokağa döküldü

İSTANBUL - Ataşehir'de apartmanın çatısında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19: 00 sıralarında Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3028 sokakta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen nedenle 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.Mahalleli yangını görmesi üzerine sokağa döküldü. Sokağa dökülen onlarca vatandaş yanan çatıyı izledi. Vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermeleri üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan çatıdaki alevler kontrol altına alındı. Yanan çatıda maddi hasar oluştu.