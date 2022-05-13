Ataşehir'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

İSTANBUL - Ataşehir'de polis ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle okullarda kurdukları parkur üzerinden minik öğrencilere trafikte güvenli yolculuğa ilişkin bilgiler verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla Ataşehir'de kurduğu Trafik Eğitimi Uygulama Parkurunda anaokulu öğrencilerine eğitim verdi. Etkinlik çerçevesinde polis ekipleri, öğrencilere trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceği konularında eğitimler verdi. Polis ekipleri eşliğinde akülü araçlara binen çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Eğitim sonunda minik öğrencilere emniyet kemeri aparatı hediye edildi.