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Ataşehir'de Altı Araç Karıştı: Beş Kişi Yaralandı

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Ataşehir'de meydana gelen kazada altı araç birbirine girdi ve beş kişi yaralandı. İlk kazanın ardından alkollü bir sürücü ikinci bir kazaya neden oldu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de seyir halindeki iki aracın karıştığı kazanın ardından, arkadan gelen ve yağışın da etkisiyle hızını alamayan alkollü sürücü ikinci bir kazaya neden oldu. Altı aracın karıştığı kazada beş kişi yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi Kozyatağı mevkiinde D-100 kara yolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Umut Oktaykaan hakimiyetindeki 34 FCP 26 plakalı araç, seyir halindeyken ismi ve plakası öğrenilemeyen araçla çarpıştı. Kazanın ardından plakası öğrenilemeyen araç olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından, yine sol şeritte ilerleyen ve hızını alamayan Batuhan Kasap yönetimindeki 34 GAP 687 plakalı araç, sürücüsü birkaç dakika önce kaza yapan ve kaza işlerini halletmeye çalışan araçlara çarptı. Yaşanılan olaydan kısa bir süre sonra kazadan 50 metre geride Yusuf Özbalık kontrolündeki 41 AKJ 09 plakalı araç, seyir halindeki Turgay Gökdemir'in kullandığı 34 FRF 053 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sırasında yoldan geçen Yakup Albayrak'ın kontrolündeki 34 HBA 687 plakalı motosiklet de hasar aldı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, beş kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayda Yusuf Özbalık'a yaptığı alkol testinde sürücünün yaklaşık 1,57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir İtfaiye İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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