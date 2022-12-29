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Ataşehir'de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yolu kesti

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yolu kesti

Ataşehir'de caddenin ortasına geçerek araçların önünü kesen alkollü vatandaş, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ataşehir'de caddenin ortasına geçerek araçların önünü kesen alkollü vatandaş, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. Cadde ortasına yaya olarak gelen alkollü vatandaş, seyir halindeki araçların önünü kesti. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Alkollü vatandaş bazı araç sürücülerine ise tehditler savurdu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çeken alkollü şahsın araçların önünü kestiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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