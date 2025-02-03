Ataşehir'de Alışveriş Merkezinde Durdurulamayan Kavga

Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalyelerle saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. - İSTANBUL