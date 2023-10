Ataşehir'de Alacak Verecek Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Olay, saat 08.00 sıraalarında İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C. B. kendisine borcu olan H. B. ile yolda karşılaştı. C. B. ve oğlu B. B. alacakları olan H. B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında bıçak olan C. B. tartıştığı kişiye saldırdı. H. B. sağ göz altından ve sol elinden bıçakla yaralandı. Vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, C. B. ve B. B.'yi gözaltına alırken, H. B.ye saldırdıkları bıçağa da el koydu. Hafif yaralanan H. B. ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan C. B. ilk ifadesinde kendisine borcu olduğunu bundan dolayı olay yerinde şans eseri denk geldiklerini ve kavga çıktığını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Görgü tanığı Murat İlgazi, "Bir kişi elinde bıçak, bir kişide yerde yaralı yatıyordu. Vatandaşlar ayırmaya çalışıyordu. Aralarında alacak verecek meselesi varmış herhalde" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı Dündar Taşer, "Geldiğimizde yaralı yerdeydi. Oğlu da onun üstündeydi. Babasını ayırmaya çalışanlar vardı. Oğlu, 'bizi dolandırdı evimizi elimizden aldı bu adam' diye konuşuyordu" dedi. Ayırmaya geldiğini söyleyen Kerem Özkul ise "Bıçağı elinden zorla aldım. Polis baba ve oğlunu alıp götürdü. Yaralının durumu iyiydi" şeklinde konuştu.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yaralanan bir kişinin yerde yattığı ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.