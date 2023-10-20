Ataşehir'de alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde karşılaşan C.B. ve oğlu B.B. ile alacaklı oldukları H.B. arasında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda C.B. bıçakla H.B'yi yaraladı. Şüpheliler C.B. ile B.B. ise polislerce suç aleti bıçakla yakalandı. Alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Ataşehir'de alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde karşılaşan C.B. ve oğlu B.B. ile alacaklı oldukları H.B. arasında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda C.B. bıçakla H.B'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne götürdüğü H.B'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler C.B. ile B.B. ise polislerce suç aleti bıçakla yakalandı.

C.B'nin ilk ifadesinde, oğlu ile yürürken kendisine borcu olan H.B. ile karşılaştıklarını ve olayın yaşandığını anlattığı ifade edildi.

Alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yaralanan H.B'nin yerde yattığı ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.