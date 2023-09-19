Ataşehir'de 2 yıl önce boşanan bir çiftin çocuğu babasında kaldı. Eski eşi olan kadının ailesi, çocuğu görme bahanesiyle evi basarak babayı darp etti. Durumu öğrenen baba tarafı ise kadının ailesiyle kavga etti. 2 grubun karıştığı olayda saldırganlar gözaltına alındı.

Ataşehir'de aile kavgasında kan aktı: Eski eşinin ailesi çocuk görme bahanesiyle darp etti

Ataşehir'de 2 aile birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Ataşehir'de 2 yıl önce boşanan bir çiftin çocuğu babasında kaldı. Eski eşi olan kadının ailesi, çocuğu görme bahanesiyle evi basarak babayı darp etti. Durumu öğrenen baba tarafı ise kadının ailesiyle kavga etti. 2 grubun karıştığı olayda saldırganlar gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce boşanan bir çiftin çocuğu sırayla anne ve babada kalıyordu. Çocuk, babasında kaldığı esnada annesinin yakınları tarafından alınmak istedi. Adamın evini basan kadın tarafı, eski kocayı darp etti. Durumu öğrenen baba tarafı ise sokağı basarak, kaçmaya çalışan saldırganların aracına çarparak durdurdular.

Kaza sonrası 2 aile birbirine girdi

2 ailenin birbirine girdiği sopalı kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri güçlük çekti.

Kavga anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya karışan taraflar gözaltına alındı.