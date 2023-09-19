Ataşehir'de Adam Darp Edildi, Şüpheliler Tutuklandı

Ataşehir'de bir adam, eski eşinin ailesi tarafından darp edildi ve durumu öğrenen aileler arasında kavga çıktı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de bir adam, eski eşinin ailesi tarafından darp edildi ve durumu öğrenen aileler arasında kavga çıktı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 11 Eylül tarihinde saat 00.20 sıralarında Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir buçuk yıl önce boşanan çiftin çocuğu sırayla anne ve babada kalmaya başladı. Çocuk babasında kaldığı esnada annenin yakınları tarafından alınmak istendi. Adamın evini basan kadının yakınları, eski kocayı darp etti.

Olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine intikal etti. Yapılan çalışmada, H.N. ve K.N. isimli şahısların L.Ö. isimli şahsın ikamet camını kırarak içeri girdikleri ve zarar verdikleri, şahıslar arasında kavga çıktığı, şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları sırada kendi araçları ile başka araçlara çarparak zarar verdikleri tespit edildi. Şüpheli H.N. ve K.N. kısa süre içerisinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldı. Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Anne çocuğuna ulaşamamış

Yaşanılan olayın devamında, geçtiğimiz Cuma günü S.N. isimli kadının, bir buçuk yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan L.Ö. isimli şahsa çocuğu 1 hafta önce verdiğini ancak çocuğa ulaşamaması sonucu aralarında anlaşmazlık çıktığı anlaşıldı. Çocuğun ise anne S.N.'ye teslimi sağlandı. Ayrıca L.Ö. hakkında 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' çerçevesinde tedbir kararına uymamaktan işlem başlatıldı. - İSTANBUL