Ataşehir'de 4 Katlı Bir Binanın 1. Katı Alev Alev Yandı

Ataşehir'de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 1'inci katı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın, İstanbul'un Ataşehir İlçesi, Çamlıca Mahallesi'nde gece saatlerinde çıktı. İddiaya göre, dört katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda tüm daireyi sardı. Olayı gören apartman sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, dairenin içi küle döndü. Polis ekipleri yangının çıktığı apartmanı tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL