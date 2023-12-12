Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Ataşehir'de bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ataşehir'de 4 katlı apartmanın çatı katında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alev alev yanan çatıdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nurettin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı dairede elektrik aksamından kaynaklı yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevli şekilde yanan çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

"Hastaneden geldim, bağrışmalar duydum"

Yangın çıkan binada oturan İlyas Sancar, "Hastaneden geldim, binaya girdim bağrışmalar vardı. Dışarıdakiler çatı katı yanıyor dedi. İtfaiyeye haber vermişler, itfaiye ekipleri çok hızlı geldi. Yangının neden çıktığını bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik İstanbul 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title