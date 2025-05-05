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Ataşehir'de 3 Katlı Binada Yangın

Ataşehir'de 3 Katlı Binada Yangın
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Ataşehir'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumanların içerisinden çıkan bir itfaiye eri, arkadaşının yardımıyla kurtarıldı.

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangın büyümeden söndürülürken, 1 itfaiye eri dumanların içerisinden arkadaşının yardımıyla çıktı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Çizgi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yoğun dumanların içerisinden ekip arkadaşının yardımıyla çıkması ise dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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