Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Ataşehir Belediyesine yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 28 şüpheliden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ataşehir Belediyesine yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 28 şüpheliden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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