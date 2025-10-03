Haberler

Atakum'da Kurşunlama Olayı: Firari Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametin kurşunlanması olayıyla ilgili firari zanlı H.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili toplamda 6 kişi gözaltına alındı ve H.A., adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametin kurşunlanması olayıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan firari zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

23 Eylül 2025'te Camii Mahallesi'nde M.E.P.'ye ait evin bahçe demir kapısına üç el ateş edilmiş, olay yerinde üç boş kovan bulunmuştu. Soruşturma kapsamında geçen hafta M.T., M.C.A., Y.K., Y.K. ve E.K. gözaltına alınmış, şüphelilerden E.K., M.T. ve Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari H.A.'nın da yakalanmasıyla olayla ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan H.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
