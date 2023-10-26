Atakum'da İç Çamaşırı Hırsızlığı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda, T.T.A. ve yanındaki 2 kız arkadaşı, doğum günü hediyesi olarak almak için iç çamaşırı çaldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması devam ediyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde arkadaşına doğum gününde hediye etmek için iç çamaşırı çalan T.T.A. ve yanındaki 2 kız arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre T.T.A., birkaç gün sonra doğum günü olan F.G.?ye hediye almak için alışveriş merkezindeki bir mağazaya girdi. Buradan çeşitli iç çamaşırı alan T.T.A. ve yanındaki M.K. ile F.G., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, T.T.A., F.G. ve M.K.?yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.