Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atakum Belediyesinin çöp tırı devrildi, çöpler yola saçıldı

3. Sayfa Haberleri

Atakum Belediyesinin çöp tırı devrildi, çöpler yola saçıldı

Samsun'da 30 ton çöp taşıyan Atakum Belediyesine ait tır, virajı alamayarak devrildi.

Samsun'da 30 ton çöp taşıyan Atakum Belediyesine ait tır, virajı alamayarak devrildi. Yola saçılan çöpler, çevrede kötü koku oluşturdu ve trafiğin aksamasına neden oldu.

Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Bulvarı Otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Turan'ın (38) kullandığı 05 ABZ 709 tır, virajı alamayarak devrildi. Viraja hızlı girdiği iddia edilen tırın dorsesinde bulunan tonlarca çöp yola saçıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yola saçılan çöpler için iş makineleri getirilerek temizleme çalışması yapıldı.

"Viraja hızlı girdi ve devrildi"

Kazayı anlatan bir vatandaş, "Kullanan kişi demek ki viraja hızlı girdi ve devrildi. Zaten bu yolun yapılış şekli yanlıştır. Bu kaçıncı oldu? Virajı alamayan tır devrildi, çöpler yola saçıldı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Turan İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title