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Ata işkenceye ders gibi ceza

3. Sayfa Haberleri

Ata işkenceye ders gibi ceza Adana'da yürümediği için ata işkence yapan adam sevk edildiği adliyede 15 gün hayvan barınağında çalışmak kaydıyla serbest bırakıldı Adana'da yürümediği için ata işkence yapan adam sevk edildiği adliyede 15 gün hayvan barınağında çalışmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Ata işkenceye ders gibi ceza

Adana'da yürümediği için ata işkence yapan adam sevk edildiği adliyede 15 gün hayvan barınağında çalışmak kaydıyla serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da yürümediği için ata işkence yapan adam sevk edildiği adliyede 15 gün hayvan barınağında çalışmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde 12 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre Levent Y., yürümeyen atına işkence yaparken görüntülenmiş, bu da sosyal medyada yayılınca gözaltına alınmıştı. Zanlı ifadesinde pişman olduğunu söyleyip alkollü olduğunu belirttikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakemliğine çıkartılan zanlıya hakim ders gibi ceza verdi. Zanlı hayvan barınağında 15 gün çalışmak koşuluyla serbest kaldı. Ayrıca zanlının dövdüğü atın üzerinden düşerek dün akşam omzunu kırdığı da ortaya çıktı. Zanlının önümüzdeki günlerde hayvan barınağında çalışmaya başlaması bekleniyor. Şahsın bir vatandaş tarafından çekilen görüntüsünde de pişman olduğunu söylediği ve omzunun kırık olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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