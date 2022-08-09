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At arabasıyla demir çalan hırsılar yakalandı

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At arabasıyla demir çalan hırsılar yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde at arabası ile inşaattan demir çalan iki kişi yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde at arabası ile inşaattan demir çalan iki kişi yakalandı. At arabası trafikten men edildi, at ise belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferi Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan 21 adet kesilmiş demir çalındı. Olay yerinden ayrılan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B. ve E.D. isimli iki şüpheliyi yakaladı. Daha sonra iki kişi işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yakalanan iki kişi adliyeye sevk edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüphelilerin suç işlerken kullanılan at arabasının sürücüsüne trafiğe çıkma yasağından dolayı idari işlem yapılırken, Keşan zabıtasınca da at arabasına trafikten men işlemi gerçekleştirildi.

At arabasını çeken at ise Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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