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At arabalı hırsızların rahatlığı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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At arabalı hırsızların rahatlığı kameralara yansıdıAYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinde at arabası ile bir işyerinin önüne gelen 2 kişi, kapı önünde bulunan demir çöp kovasını çaldı.

At arabalı hırsızların rahatlığı kameralara yansıdı

AYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinde at arabası ile bir işyerinin önüne gelen 2 kişi, kapı önünde bulunan demir çöp kovasını çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Olay Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde at arabası ile bir işyerinin önüne gelen 2 şüpheli, kapı önünde bulunan demir çöp kovasını çaldı. Sabah iş yerini açmak için dükkanına gelen iş yeri sahibi ise kapı önündeki çöp kovasının olmadığını görünce güvenlik kameraları izledi. Güvenlik kameralarını inceleyen firma sahibi gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Sabah saatlerinde at arabasıyla gelen ve yüzlerini gizleyen 2 kişi, işyerinin önünde duran demir çöp tenekesini bir beze sarıp çaldı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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