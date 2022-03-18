At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı - Haberler

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At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 2 ton çelik su borusu çalan at arabalı hırsızlar bekçilere suçüstü yakalandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 2 ton çelik su borusu çalan at arabalı hırsızlar bekçilere suçüstü yakalandı. Aşırı yükü kaldıramayan at arabasının tekerleği koparken, at da bekçiler sayesinde eziyetten kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi su deposu civarından 600'lük diye tabir edilen çelik dirsek su boruları ile demir çit at arabalı kişilerce çalındı. Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, at arabalı şahısları Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı. Bekçilerin olayı fark edip hırsızları yakalaması sayesinde hayvan da eziyetten kurtuldu.

Hırsızlığa alet ettikleri atın eziyet görmesi tepki çekerken, çalınan malzemeler ise polis tarafından sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı

At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı

At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Polis, Çorlu, su, 3. Sayfa, Haberler

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