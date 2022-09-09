Astsubaylar, ant içti 3. Sayfa Haberleri Yalova'nın Altınova İlçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda ant içme töreni düzenlendi. Yalova'nın Altınova İlçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda ant içme töreni düzenlendi. Yalova'nın Altınova İlçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda ant içme töreni düzenlendi. Milli savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "2022-2'nci Dönem Temel Askerlik ve Deniz Astsubaylığı Anlayışı Kazandırma Eğitimi"nin ant içme töreni, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğa. Bülent Turan'ın katılımıyla yapıldı. Törene katılan ailelerin evlatlarıyla buluşması duygu dolu anlara sahne oldu. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yalova 3. Sayfa Haberler

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