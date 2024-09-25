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Motosiklet Sürücüsü, 'Dur' İhtarına Uymayarak Asteğmene Çarpıp Şehit Olmasına Neden Oldu

Motosiklet Sürücüsü, 'Dur' İhtarına Uymayarak Asteğmene Çarpıp Şehit Olmasına Neden Oldu
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Ordu'da uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açtı. İlgili tutuklama işlemlerinin ardından, Adem Topçu 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan cezaevine gönderildi. Topçu'nun 22 adet sabıkası bulunduğu öğrenildi.

Ordu'da uygulama esnasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak astsubaya çarparak şehit olmasına neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun karayolu üzerinde 18 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, önceden ehliyetine el konulan 07 GU 227 plakalı motosiklet sürücü Adem Topçu (27), 'dur' ihtarına uymayarak, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarpmış, ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay günü kendisi de yaralanan, hastanedeki ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü Adem Topçu, sevk edildiği hakimlikçe 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Motosiklet sürücüsü Adem Topçu'nun, çeşitli suçlardan 22 adet kaydının olduğu, bunlardan büyük bir kısmının plakaya yazılan cezalar olduğu, önceden de uygulama noktalarından kaçtığı, uyuşturucu madde kullanmak ve alkollü motosiklet kullanmak suçlarından sabıkasının olduğu bilgisine ulaşıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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