Aslıhan Sinem Çiçek'in Ölümüyle İlgili Dosya Yeniden Açıldı

İzmir'de 2022 yılında otobanda baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Yeni deliller doğrultusunda başlatılan soruşturmada bir şüpheli tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova'daki bir restorana gitti. Akşam eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Genç kız, kısa süre sonra Bayraklı Tüneli çıkışında otoban ortasında baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti. Otopsi raporunda, Çiçek'in kanında yüksek miktarda uyuşturucu madde tespit edildi. Polis, Çiçek'in ölümüne ilişkin Burak K.'yi gözaltına aldı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda genç kızı kendisinin öldürmediğini söyledi. Burak K., 'Gasp' suçundan tutuklandı. Polis, Çiçek'in son olarak beyaz renkli bir hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem A.'yı gözaltına aldı. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada, gözaltına alınan Cem A.'nın kuzeni Diyar A. da mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak K. için istenilen adli tıp raporunda ise kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi.

Burak K., 27 Ekim 2022'de savcının talebiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak Burak K., ilerleyen süreçte başka suçtan hüküm giyip cezaevine gönderildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Cem A. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak K. için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Sanıklar, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

Dosya yeniden açıldı

Olayla ilgili daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı, yeni bulgular ve deliller ışığında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldı. Başsavcılıkça yürütülen yeni soruşturma kapsamında, "kasten insan öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından şüpheli Cem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cem A., tutuklanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İZMİR