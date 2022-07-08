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Askıda kalan otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Askıda kalan otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler

YALOVA (İHA) – Yalova'da geri manevra yaptığı sırada arka tekerlekleri iskele boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı aracının denize düşmemesi için kaputun üstüne oturarak çekiciyi bekledi.

YALOVA (İHA) – Yalova'da geri manevra yaptığı sırada arka tekerlekleri iskele boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı aracının denize düşmemesi için kaputun üstüne oturarak çekiciyi bekledi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Kartal İskelesi'nde geri manevra yapan bir otomobilin arka tekerlekleri beton zemini aşarak boşluğa düştü. Askıda kalan otomobili sürücüsü ve arkadaşı araçtan inerek kaputun üstüne çıktı. Aracının denize düşmemesi için çaba gösteren sürücü ve arkadaşı telefonla polisi aradı. Bölgeye gelen çekici ile askıda kalan otomobil kurtarıldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova 3. Sayfa Haberler

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