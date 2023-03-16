Askerlerden selzedelere yaşam köprüsü

Şanlıurfa'da meydana gelen selde evlerinde mahsur kalanlar, askerlerin kurduğu demir köprüden geçirilerek kurtarıldı.

Şanlıurfa'da dün gece bastıran yağmur, sabah saatlerinde sele dönüştü. Birçok mahalleyi etkisi altına alan sel suları araçları sürükledi. Birçok evi su basarken cadde ve sokaklar da adete göle döndü.

Botlarla sokakları dolaşıp mahsur kalanları aradılar

Süleymaniye Mahallesi'ndeki Karakoyun Deresi de taştı. Taşan sular evlerin etrafını kaplayarak vatandaşların dışarı çıkmasına engel oldu. Yaşanan sel nedeniyle bölgeye giden kurtarma ekipleri, botlar yardımıyla sokakları dolaşıp mahsur kalan vatandaş olup olmadığını kontrol etti. Üç katlı bir binada mahsur kalan vatandaşların belirlenmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Askerler demir köprü kurdu

Bot yardımıyla kurtarılamayan vatandaşlar için askerler devreye girdi. Ev ile derenin beton duvarı üzerine kurulan demir köprüden geçirilen vatandaşlar, sağ salim kurtarılarak güvenli bir bölgeye götürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sel bölgesini ziyaret etti. Kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Bakan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ŞANLIURFA