Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı

"Ömer'in yolu AK Parti'ye çıktı, eli hançerlilere dikkat"
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt

Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına yanıt

Askerlerden Çığ Altındaki Operatöre Kahraman Kurtarma

Askerlerden Çığ Altındaki Operatöre Kahraman Kurtarma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askerler, çığ altında kalan operatör İrfan Cin'i 4 kilometrelik yolu 10 dakikada aşarak kurtardı. Olayın ardından tabur komutanı hemen harekete geçti ve zamanla yarışarak operatörü kurtardı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askerler, çığ altında kalan operatöre 4 kilometrelik yolu 10 dakikada aşarak ulaştı.

Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açmaya giden özel idare personelleri, yol açma çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu mahsur kalmış ve ilk olarak tabur komutanlığını aramıştı. Olayı duyan tabur komutanı, askerleriyle berber 10 dakikada 4 kilometrelik yolu kat ederek çığ altında kalan operatör İrfan Cin'i kurtarmaya gitti. Zamanla yarışan askerlerin, nefessiz kalan operatörü dozerden çıkarıp birliğe götürdüğü öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
img

MİT'in arşivinden Troçki raporu! Adım adım takip etmişler
img

"Ömer'in yolu AK Parti'ye çıktı, eli hançerlilere dikkat"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor

Yeni 100 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca oyuncusu isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.