Askeri yasak bölgede 2 kişi yakalandı - Haberler

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Askeri yasak bölgede 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Askeri yasak bölgede 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde askeri yasak bölgeye giren 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde askeri yasak bölgeye giren 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde askeri yasak bölgeye 2 kişinin araç ile girdiğini fark eden askeri birlikler harekete geçti. Ekipler F.K. ve H.A'yı askeri yasaklı bölgede yakaladı. Yakalanan şahıslar, Jandarmaya teslim edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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