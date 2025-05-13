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Askeri Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

Askeri Helikopter Denize Acil İniş Yaptı
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Antalya açıklarında DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı sırasında teknik arıza nedeniyle denize iniş yapan helikopterdeki 4 personel sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

ANTALYA - DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra ederken teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yapan helikopterdeki 4 personel, kontrol amaçlı Antalya Eğitim Araştırma ile Antalya Şehir Hastanesine getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin denize acil iniş yaptığını bildirdi. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Acil iniş yapan helikopterdeki 4 personel, helikopterle önce Antalya Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Mürettebat ardından ambulanslarla Antalya Eğitim Araştırma ve Antalya Şehir Hastanelerine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
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