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Askeri fabrikalar konteyner üretimine aralıksız devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda konteyner ve çadır üretimine aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda konteyner ve çadır üretimine aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı fabrikalarda deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Yerel Haberler

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