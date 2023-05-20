Askeri araç Zap suyuna düştü: 9 asker yaralı

Askeri araç Zap Suyu'na düştü: 9 asker yaralı

HAKKARİ - Hakkari-Van karayolunda askeri zırhlı aracın Zap Suyu'na uçması sonucu 9 asker hafif yaralandı. Askerler sudan iş makinesinin kepçesi ile çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Van karayolunun 30 kilometre mesafesindeki Erziki Köprüsü'nde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan kirpi adı veriler askeri zırhı araç yağışlarda dolayı yolun kaygan olmasından dolayı Zap Suyu'na düştü. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine hareket etti. Orada bulunan jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta buluna askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Köylülerin araçta 9 askerin bulunduğu ve bazılarının hafif yaralandığını belirttiler.