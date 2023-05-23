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Askeri araç devrildi: 4 yaralı

Askeri araç devrildi: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Askeri araç devrildi: 4 yaralı Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale Köyü yakınlarında askeri araç kaza yaptı.

Askeri araç devrildi: 4 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale Köyü yakınlarında askeri araç kaza yaptı. Kazada 4 asker yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kurtkale bölgesinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. 112'ye bildirilen ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Ardahan ve Çıldır Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ardahan Çıldır 3. Sayfa Haberler

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