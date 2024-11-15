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Askerden İzne Gelen Genç, Yatakta Ölü Bulundu

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Aksaray'da, askerden izne gelen 26 yaşındaki Melih Çopur, annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisi konulan genç, evinde kontrol edilmek istendiğinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu

AKSARAY - Askerden 1 hafta önce memleketi Aksaray'a izne gelen ve Hatay'daki usta birliğine teslim olmaya hazırlanan 26 yaşındaki genç, annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Olay, Taşpazar Mahallesi 842 Sokak'ta bulunan Kardelen Apartmanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce Sivas'taki acemi birliğindeki askerlik görevinden memleketi Aksaray'a izne gelen Melih Çopur (26), 2 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede zatürre teşhisi konulan Melih Çopur evinde istirahate çekilirken, bugün sabah saat 07.30 sıralarında annesi Asuman Çopur oğlunun odasına girip kontrol etmek istedi. Birkaç kez oğluna seslenen anne cevap alamayınca odaya girdi. Oğlunu uyandırmaya çalışan anne oğlunun tepki vermemesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih Çopur'a yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Savcısı da incelemeler yaparken, Melih Çopur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Askerden İzne Gelen Genç, Yatakta Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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