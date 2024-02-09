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Asker uğurlamasında yolu kapatıp böyle drift attılar

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Karabük'te asker uğurlamasında bir grup araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak drift attı. Diğer sürücüler klakson çalarak tepki gösterdi.

Karabük'te asker uğurlamasında bir grup araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak drift attı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Araçlarıyla asker uğurlaması yapan grup, merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi 1066 Nolu Cadde üzerinde araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. Grup daha sonra araçlarıyla dirift atarken, trafiği de tehlikeye attı. Diğer sürücüler klakson çalarak drift atanlara tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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